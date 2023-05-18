Sahneden düşen Kibariye'den yeni paylaşım Ünlü sanatçı Kibariye, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta Mersin'de "Romanlar Buluşması" düzenlendi. Romanlar Buluşması" konserinde ünlü sanatçı Kibariye sahne aldı.

Sahneden düşmüştü

Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşamıştı. Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye, sahneden düşmüştü.

Yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşüp yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ünlü sanatçıdan günler sonra ilk paylaşım geldi. Kibariye, nazar boncuğu emojili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.