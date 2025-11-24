Abone ol: Google News

Şarkıcı Alişan zayıflama sırrını verdi! Yöntemi şaşırttı

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Alişan, katıldığı bir davette zayıflama sırrını ilk kez paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 08:45
  • Şarkıcı Alişan, Zeytinburnu'ndaki bir davette zayıflama sırrını açıkladı.
  • Her öğününe acı biber eklediğini ve günde yarım kilo acı biber yediğini belirtti.
  • Ayrıca Alişan, nazar hakkında dinimizde yer alan bir inanış olduğunu ve iyi bakanın iyi göreceğini söyledi.

Sahnelerin ve ekranların ünlü isimlerinden şarkıcı ve sunucu Alişan, Zeytinburnu'nda bulunan bir kebapçının davetine katıldı.

Kilo verdiği dikkat çeken şarkıcı, bu değişimin sırrını da açıkladı.

"ACI BİBER"

Artık her öğününe acıyı eklediğini söyleyen Alişan, "Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Alişan, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna da "Nazar dinimizde olan bir şey. Hocalar da mahreminizi paylaşmayın diyor. Nazar da öyle geliyor. Ama iyi bakan iyi görür" diye yanıt verdi.

