Şarkıcı Alişan'ın kardeş acısı bitmiyor! Doğum gününü kutladı

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Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ı koronavirüsten kaybetmişti.

Her fırsatta kardeşini anan Alişan'dan duygusal bir paylaşım daha geldi. Kardeşinin doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

"Bugün günlerden sensin kardeşim…Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor...

Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki…Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde, beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum..."

İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um."