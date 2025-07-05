Şarkıcı Bayhan, Bursa'da şarkı söylerken yere düştü

Sevilen sanatçı Bayhan, Bursa'da Nilüfer ilçesinde verdiği konser sırasında, tam halkla kucaklaştığı anda sahnede bir objeye takılarak sendeleyerek düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip, düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Şarkı söylediği esnada dengesini kaybeden Bayhan, sahnede yere düştü.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

AÇIK HAVA SAHNESİNDE ENDİŞELENDİREN ANLAR

Konser, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde gerçekleşti.

KONSER DEVAM ETTİ

Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı.

Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine hiç ara vermeden rahat tavırlarla devam etti.