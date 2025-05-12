Haber Merkezi

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı ile evlilik yaşayan arabesk müziğin tanınan isimlerinden Ceylan, aşk hayatı hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, 4 yıldır hayatında aşk olmadığını söyledi.

Samimi açıklamalarda bulunan Ceylan, “İçinize attığınız bir aşk var mı?” sorusuna samimi bir yanıt verdi.

"Silersem dönüşü olmaz" diyen Ceylan, “Ben sildiğimi siliyorum. Yengeç burcuyum, unutana kadar sıkıntı büyük oluyor ama unuttuktan sonra da amca oğlu oluyor.

"ÇOCUKLARIMIN YAŞINDA OLMASIN"

“İlişkiye başlayacağınız kişinin yaşı sizin için önemli mi?” sorusuna ise “Büyük konuşmayayım ama çocuklarımın yaşında olmaması lazım. Ondan büyük olursa tamamdır.” cevabını verdi.