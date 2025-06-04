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Göksel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 53 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, gündemden düşmek bilmiyor. Sosyal medyadan paylaştığı bir kareyle estetik yaptırdığı iddiasıyla konuşulan Göksel, önceki gün basın mensuplarınca Nişantaşı'nda görüntülendi.

"ÜZÜLDÜ"

Ünlü şarkıcı, estetik yaptırdı iddialarıyla ilgili; ''Bence bu konu hakkında fazla konuşmayayım çünkü çok fazla yorum yapıldı. Biraz saçma sapan yerlere evrildi. o yüzden fazla konuşmasam iyi olacak. Videonun içinden bir fotoğraf alınması biraz tuhaftı ve üzdü. Evet üzdü, yalan söylemeyeceğim üzdü. Bana tuhaf geldi. Hiç hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.'' diye konuştu.

Aşk hayatıyla da adından söz ettiren Göksel, 2021 yılında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Çift, geçtiğimiz sene ilişkilerine nokta koymuş fakat arkadaşlıklarına devam etmişti.