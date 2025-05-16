Şarkıcı Göksel'in son paylaşımında değişimi dikkat çekti. Yüzüne yorum yağdı

Haber Merkezi

Türk pop müziğinin sahnede sesiyle devleşen isimlerden biri olan Göksel, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Göksel'in iki yıldır kendinden yaşça küçük müzisyen Osman Şahin ile bir birlikteydi.

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Yüzündeki değişimle dikkat çeken Göksel'e takipçileri yorum yağdırdı. Estetik yaptırdığı iddia edilen ünlü ismin karesine hayranları "Bu Göksel değil" yazdı.