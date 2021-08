Şarkıcı Gülşen iklim krizine dikkat çekti

Şarkıcı Gülşen, Alaçatı'da verdiği konserde dinleyicileriyle iklim krizi hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı konuyla ilgili, "Maalesef geleceğimiz için çok endişeliyim" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Gülşen, pandemi nedeniyle ara verdiği sahnelerin acısını çıkartıyor.

Geçtiğimiz akşam Çeşme Alaçatı’da bir konser veren Gülşen, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

2,5 saat boyunca performans sergileyen başarılı sanatçı, hit haline gelen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte söyledi.

DİNLEYİCİLERİYLE İKLİM KRİZİNİ KONUŞTU

Şarkı aralarında seyircisiyle birçok şey hakkında sohbet eden sanatçının dikkat çektiği en önemli konulardan biri de iklim krizi oldu.

Dünyanın yaşanması zor bir yer haline geldiğini belirten ünlü şarkıcı, felaketlerin ve acıların görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

"FELAKETLERİ VE ACILARI GÖRMEZDEN GELMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Müziğin her zamanki gibi en iyi sığınak olduğunu sözlerine ekleyen Gülşen, iklim kriziyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünya malesef yaşanması çok zor bir yer haline geldi. Savaşlar, salgınlar, yangınlar, seller. Tüm bu felaketleri ve acıları görmezden gelmek mümkün değil.

"MÜZİK HER ZAMAN EN İYİ SIĞINAĞIMIZ"

Kendimizi iyi hissetmek istiyoruz elbet, derdi kederi unutmak istiyoruz. Müzik her zamanki gibi en iyi sığınağımız en vazgeçilmez birleştirici gücümüz. Ben de bunun için burada karşınızdayım. Ama her ne kadar bugün bir araya geliş nedenimiz eğlenmek olsa da bazı can sıkıcı gerçekleri paylaşabilmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.

"GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ENDİŞELİYİM"

Malesef geleceğimiz için çok endişeliyim. Tüm dünyanın en büyük sorunu korona değil, iklim krizi ve kıtlık alarmı. Lütfen gerçek evimiz olan doğamıza, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım, bize bahşedilen bu hediyeyi korumak için olsun tüm çabamız."