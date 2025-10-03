Abone ol: Google News

Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşandı! Tek celsede bitti

Bir dönem evliliklerindeki problemleri aşmak için uğraşan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'tan kötü haber geldi. Tek celsede boşanan ünlü çift, sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yaptı.

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 07:11
Kameralar önünde sürekli övdüğü uzatmalı sevgilisiyle hayalleri olan ünlü şarkıcı Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç'la evlenmişti.

2 yıldır birliktelik yaşayan çift, bugün tek celsede evliliklerini sonlandırdı. Mosso ve Sağdıç, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

"DOSTANE ŞEKİLDE AYRILDIK"

Açıklamada, "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik.

Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.

"SAYGI VE HASSASİYET İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz. Melek Mosso & Serkan Sağdıç" ifadeleri yer aldı.

