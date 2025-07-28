Şarkıcı Petek Dinçöz filtre işini abarttı! Doğu Demirkol yorum yaptı

Bir dönemin en popüler isimlerinden Petek Dinçöz, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme damga vurdu.

"SAHNE BİZİM"

Dinçöz son olarak Instagram hesabından "Yanmışız ama parlıyoruz. Sahne bizim, yıkılmadan yürüyen kadınların sahnesi. Kahvemiz sert, kalbimiz yumuşak ama duruş net" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Yıllardır estetikleriyle konuşulan Petek Dinçöz’ün yeni imajı, hayranları tarafından Jennifer Lopez’e benzetildi.

"JENNİFER HADDİNİ BİLECEK Mİ ACABA?"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına gelen en dikkat çekici yorum ise komedyen Doğu Demirkol’dan geldi. Doğu Demirkol yorumları görünce “JLo haddini bilecek mi acaba?” yorumunda bulundu.