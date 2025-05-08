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Kendinden yaşça küçük sevgilileriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, geçtiğimiz yıl yüzündeki değişimle gündem olmuştu.

56 yaşındaki ünlü isim, estetik operasyonlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Estetiği olmadığını ancak bir dönem botoks yaptırdığını söyleyen Rafet El Roman, şöyle konuştu:

"Herkes bunu bir deniyor. Çevremizde bu tarz olaylar çok var. Bir şekil bizi kandırıyorlar. ‘Botoks yaptır, bak çok iyi olacak, kırışıklıklar gidecek’ diye... Sonra bir yaptırdım rezil oldum.

"BOTOKS BANA YAKIŞMADI"

Buradan tekrar söylüyorum. Ben hiç estetik olmadım. Sadece bir kere botoksu denedim ve onun da yakışmadığını anlayınca bir daha yaptırmadım"