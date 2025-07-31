Şarkıcı Zara nasıl kilo verdiğini anlattı! işte zayıflamanın sırrı

Son dönemde verdiği kilolarla bambaşka biri haline gelen ünlü şarkıcı Zara, hem sahne tarzı hem de değişimiyle sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyada aktif olan Zara fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu takipçilerine anlattı. Aldığı yorumlardan dolayı bu kararı aldığını söyleyen Zara, sürecinden de bahsetti.

"AÇ KALDIM"

16 kilo veren ve bu süreçte tıbbi müdahale almadığını dile getiren sanatçı şu ifadeleri kullandı: “Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım, ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ seslerini duydum. En sonunda yoruldum.

"KISIR DÖNGÜDEN ÇIKTIM"

Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Yaklaşık 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim. Bunu yapmayı seçerken birçok özenli hazırlanmış sofralara oturmadım, geçerken masanın kenarından bir besine dokunmadım, ısrar edilse de tadına bakmadım. İnsan yeter ki istesin.”