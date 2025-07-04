Şarkıcı Zara, sahnede Volkan Konak'ı andı! Gözyaşlarına engel olamadı

Yazın konserden konsere koşan Zara, Nevşehir’in Göreme beldesinde, ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’ kapsamında konser verdi.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi ünlü şarkıcı, bir süre önce sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak’tan övgüyle bahsederken, aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

Yakın arkadaşı Volkan Konak'a olan sevgisinden bahseden Zara, şöyle konuştu:

"ÇOK SEVDİĞİM DOSTUMDU"

“Benim sahnemin en önemli anlarından bir tanesi, çünkü çok sevdiğim ‘dostum’, ‘canım’, ‘bir tanem’ dediğim, sırlarımı dertlerimi anlattığım, bazen de kendisinden fikrinden çok ziyadesiyle yararlandığım şahane bir insan hepimizin gözü önünde ne olduğunu anlamadan göçtü gitti bu dünyadan.

İşte hepimiz birbirimize bir nefes kadar yakınız, bir nefes kadar emanetiz. Onun benden istediği bir parça vardı. Beni her gördüğünde isterdi. ‘Ne olur konserlerinde de oku’ derdi. Ruhu şad olsun. Volkan Konak için bütün alkışlar. Ruhu şad olsun.”

Sanatçı Zara, sözlerinin ardından Volkan Konak’ın anısına ‘Al ömrümü’ parçasını seslendirdi.