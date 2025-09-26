Seda Önder boşanıyor:"Dönüşü yok"

Uzun zamandır ortalıkta olmayan Seda Önder, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü isim, 2016 yılında evlendiği İlhan Sapan'dan boşanma kararı aldı.

Evliliklerinde yaşadıkları zorlukları paylaşan Seda Önder, 2016'da başlayan evliliği hakkında artık geri dönüş olmadığını belirterek, takipçilerine durumu açıkladı.

İki çocuğu olan şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Nisan ayından bu yana ayrı olduğum evliliğimle ilgili, anlaşmalı boşanma sürecinde beklediğim uzlaşı maalesef geri dönüşü olmayan, ağır ve kabul edilemez maddelerle önüme geldi.

"İMZA MESELESİ DEĞİL"

Her ne kadar kusurlu olmayan taraf ben olsam da, dayatılan bu şartlara boyun eğmeyeceğim. Çünkü bu süreç yalnızca bir imza meselesi değil; insanın onurunu, emeğini ve hayatını ilgilendiriyor.

"DÖNÜŞÜ YOK"

Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok. Hayatımı korku, baskı veya haksız şartlarla şekillendirmeyi kabul etmiyorum.

Gücümü, doğru olanı savunmaktan alıyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum ve herkesin bu evlilikteki zorbalık, tehdit ve korku ile devam etmeyeceğimi bilmesini istiyorum.” diyerek boşanma sürecindeki kararlılığını dile getirdi.