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    Seda Sayan, Antalya'da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı

    Seda Sayan, Antalya'da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı

    Nisan ayında 8. evliliğini yapan Seda Sayan'a, Alanya'da sahne aldığı konserde çeyiz sandığı hediye edilirken, sevdiği insanla evlenemeyenlerin kendisine gelmelerini söyledi.
    • 28.05.2022 - 05:51
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 07:16
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    Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali’nin ilk gününde Seda Sayan sahne aldı.

    Binlerce seveniyle buluşan Seda Sayan, konserinde unutulmaz anlar yaşandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından Seda Sayan’a bir takım hediyeler verildi.

    Başkan Yücel "En yeni gelin sizi görmüşler" deyip çeyiz hediye etti

    İHA'nın haberine göre; geçtiğimiz Nisan ayında Çağlar Ökten ile dünya evine giren Seda Sayan’a önce el yapımı gelin buketi verildi.

    Daha sonra ceviz ağacından el yapımı bir sandık içerisinde çeyiz seti hediye edildi. Başkan Yücel, “En yeni gelin sizi görmüşler. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

    Seda Sayan, Antalya'da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı - VİDEO

    "Seviyorum, evlenemiyorum diyen bana gelsin"

    Hediye sonrası vatandaşlara seslenen Seda Sayan, “'Seviyorum, kızı alamıyorum’ ya da ‘Seviyorum, bu adamın annesi beni istemiyor’ diyen bana gelsin. Çıkın çıkın gelin bana. Nişanınız yaparım, kınanızı yaparım, nikahınızı yaparım. Çeyizinizi de veririm. Daha ne olsun be. Yemek odası veririm, yatak odası veririm, salon takımı da veririm. Kurban olurum ben size” ifadelerini kullandı.

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #1

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #2

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #3

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #4

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #5

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #6

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #7

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #8

    Seda Sayan, Antalya da konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediyesi aldı #9


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