Seda Sayan ve eşine arkadaşlarından jest

24 Nisan'da Çağlar Ökten ile dünyaevine giren ve balayı için Paris'i tercih eden Seda Sayan'a arkadaşlarından jest geldi. Çiftin arkadaşları kaldıkları otelin yoluna gül yaprakları döktü.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti.

İkili hem Ramazan Bayramı'nı hem de balayını aradan çıkarmak için Paris'e gitti.

Özel bir uçakla Paris'e giden ve o anları paylaşan Sayan, balayının keyfini sürmeye devam ediyor.

Çektirdiği her kareyi hayranlarının beğenisine sunan Seda Sayan'a sevenlerinden jest geldi. Çiftin arkadaşları otelin yoluna gül yaprakları döktü.

Seda Sayan'ın aşk dolu balayını

Daha önce fotoğraf çekimi için Paris sokaklarında gelinlikle dolaşan Sayan, bu kez eşiyle birlikte objektif karşısına geçti.

Çift, konakladıkları otelin girişinde arkadaşları tarafından yollarına dökülen gül yapraklarıyla karşılandı. İkili, o anları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Oğlu nikaha gelmedi

Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekmişti.