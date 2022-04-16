Seda Sayan düğün öncesi zayıfladı

Gelin olmaya hazırlanan Seda Sayan, düğün öncesi verdiği kilolarla gündeme geldi.

Seda Sayan, 8. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor...

Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine 'Evet' dedi.

Düğün hazırlıklarına başlayan Sayan'ın ilk işi yüzünü gerdirmek oldu. Örümcek askısı yaptıran sanatçı, yine doktorun kapısını çaldı.

Peş peşe estetik operasyonlar geçiren 50 yaşındaki Seda Sayan, bir de zayıfladı.

Düğün öncesi eridi

Yaptırdığı bakımlar sonrası incecik olan bacaklarını paylaşan Sayan, fiziği ile olay oldu.

Tam 29 cm inceldiğini açıklayan ünlü sunucu ve oyuncu, "Bende bu bacaklar 20 yaşında bile yoktu" ifadesini kullandı.

"Bacaklarımı özellikle garantilettim, minicik oldum" diyen Sayan'ın giydiği elbisenin de bolluğu dikkat çekti.