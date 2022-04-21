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    Seda Sayan ile Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde

    Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan, çeyizini tamamlamaya çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:28
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    7 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki Seda Sayan, 8. kez evlenmek için kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti.

    Düğün öncesi gelinlik içinde daha fit durmak için kampa giren Seda Sayan, AVM'de görüntülendi.

    Yorgun gelin

    Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, sevgilisiyle el ele mağazaları gezdi. Çeyizini tamamlamak için alışverişe çıktığı öğrenilen Sayan'ın, yorgun hali dikkat çekti.

    Oğulcan nikaha gitmeyecek

    Mayıs ayında Prag'da gerçekleşecek nikaha şarkıcının oğlu Oğulcan Engin'in katılmayağı, anne Seda Sayan'ın da moralinin o yüzden bozuk olduğu iddia ediliyor.

    Daha önce yaptığı bütün evliliklerinde sözleşme yapan Sayan, Ökten'e güvendiğini, o yüzden öyle bir sözleşme yapmayacağını açıklamıştı:

    Evlilik sözleşmesi yapmayacak

    "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum."

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde #1

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde #2

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde #3

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde #4

    Seda Sayan ile Çağlar Ökten çeyiz alışverişinde #5


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