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    Seda Sayan, kayınvalidesiyle karşılıklı oynadı

    Kendisinden 25 yaş küçük Çaplar Ökten ile hayatını birleştiren Seda Sayan, eşinin sahne aldığı mekanda kayınvalidesiyle karşılıklı kurtlarını döktü.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 15:16
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    Seda Sayan, kayınvalidesiyle karşılıklı oynadı

    Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

    7. evliliğini yapan ünlü sanatçı Seda Sayan, düğününe gelemeyen kayınvalidesi ve kayınpederinin elini öpmek için Mersin'e gitti.

    Mersin'de eşinin ailesini ziyaret eden Sayan, kendisinden 5 yaş küçük olan kayınvalidesiyle ilk fotoğrafını yayınlamıştı.

    Kayınvalidesiyle karşılıklı döktürdü

    Kayınvalidesiyle arasını iyi tutan Seda Sayan, son olarak bir video paylaştı.

    Eşi Çağlar Ökten'in sahne aldığı mekandan paylaşım yapan Sayan, eşinin konserinde 'Hicom' diye hitap ettiği kayınvalidesi Hicran Ökten ile karşılıklı göbek de attı.

    Konser boyunca yerinde durmaya Seda Sayan'ın kayınvalidesinin genç görüntüsü dikkat çekti.

    Seda Sayan, kayınvalidesiyle karşılıklı oynadı VİDEO

    Seda Sayan, kayınvalidesiyle karşılıklı oynadı #1

    Seda Sayan, kayınvalidesiyle karşılıklı oynadı #2


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