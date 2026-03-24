Seda Sayan yüzüne tükürüp çantayla vurmuştu! Erol Köse hakkında konuştu

Türkiye'nin en ünlü yapımcılarından 61 yaşındaki Erol Köse, dün Sarıyer'de bulunduğu apartmanın 16. katından düşerek hayatını kaybetti.

Köse'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken yıllar önce magazin camiasına damga vuran olayları gündeme geldi.

Birçok ünlüyle kavgalı olan sivri diliyle tanınan Köse, seneler önce Seda Sayan'la da tartışma yaşamıştı. Seneler önce yaşanan gerilim yeniden gündeme gelince gözler Seda Sayan'a çevrilmişti. O dönem kendi programında Erol Köse'ye beddualar eden Seda Sayan, sanatçının ölüm haberinin ardından açıklama yaptı.

"ÇOK BEDDUA ETTİM"

Sayan, Erol Köse için "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.

YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞTÜ

Seda Sayan, bir mekanda kendisinin çıplak fotoğraflarını yayınladığı için örtülü şantaj davası açtığı Erol Köse'yle tartışınca sinirlerine hakim olamamıştı. Çantasıyla Köse’nin omzuna vurarak yüzüne tüküren Sayan, “Sen nasıl bir adamsın? Hangi yüzle buraya geldin?” diyerek küfürler savurup, üzerine yürümüştü. Araya girenler Sayan’ı sakinleştirmişti.