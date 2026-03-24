Erol Köse tartışması! Yeşim Salkım ile Cenk Eren eski defterleri açtı

Erol Köse'nin arkasında mektup bırakarak 16. kattan intihar etmesi sonrasında ünlü isimlerden mesajlar yağdı.

'Hakkımı helal etmiyorum' paylaşımları gündeme otururken bazı isimler gibi Yeşim Salkım da "Göçüp gidenin arkasından kötü konuşulmaz." dedi.

"HEPİMİZ ÜZÜLDÜK"

Hakan Uzan ile yaşadığı evlilikle 90'larda müzik sektöründe dikkat çeken isimlerden Yeşim Salkım, "Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben… Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam, bir devir bitti.” sözleriyle dikkat çekti.

Bu sözlerin ardından Cenk Eren, sinirlendi ve eski defterleri açtı. Eren, hem Erol Köse hem de Yeşim Salkım’a yönelik geçmişte yaşadıklarını anlatan sert bir paylaşım yaptı.

Cenk Eren, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Seninle olan arkadaşlığımızı, sen boşandıktan sonra bitirmediğim için, o meşhur dörtlü defalarca ‘Bana konuşmayacaksın, ona selam vermeyeceksin’ dedi. Beni iki sene her yerde yasakladılar, sahnelerimi engellediler. Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler oldu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümü istemeye gittiğimde, 3 saat bekletip odasına aldı; odaya aldığında da yarım saat ayakta bekletti. ‘Ne albümü vermek sana? Sen daha da cezalandırılacaksın’ dedi.

"TEK SUÇUM"

Yıllar sonra bana, ‘Sana bayağı kötülük yapmıştık, hakkını helal et’ dedi. Ben de ‘Ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin’ dedim. Tek suçum, seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet, en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes ‘90’lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar, güzel günlerdi’ der. Bazıları için o kadar torpilliydi ki, onlar için güzeldi. Bizler içinse korku dolu yıllardı; ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum, helalleştiğimiz için sadece seninle dertleşmek istedim. Küs olsak da, ki hâlâ nedenini bilmiyorum, sana anlatmak istedim."

"BEN KİMSEYE BİR ŞEY DEVRETMEDİM"

Salkım ise sinirlenerek "Ben kimseye bir şey devretmedim! Zorla alındı her şeyim ve bunu çok iyi biliyorsun. Benim yaşadıklarımın yanında ve halen ödediğim bedeli hiç kimse 'Bu kadın haklı, çok çekti' demedi. Ben sürgüne gittim, benim kliplerim yakıldı yok edildi, ofisime giremedim çünkü benden önce Erol girip her şeyimi aldı. Kapıda güvenlikler talan ettiler her şeyimi! Yine de boyun eğmedim." dedi.