Yıldız Asyalı'nın Erol Köse paylaşımı: Konuşmak istiyorum

Ünlü yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Köse, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Birçok ünlü isim Köse'nin ölümünün ardından sert sözler sarf etti.

YILDIZ ASYALI DA KONUŞTU

Erol Köse'nin ölümünün ardından birçok ünlü isim sert sözler söylerken Yıldız Asyalı, 'Konuşmak istiyorum' diyerek video çekip yayınladı. Asyalı'nın tavırları kısa sürede gündem oldu.

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Rüya' karakteri ile hafızalara kazınan Yıldız Asyalı ise Erol Köse'nin ölümünün ardından bir video çekip paylaştı.

"BENİ UYARDI"

Asyalı; ''Erol Köse ile ilgili konuşmak istiyorum. Ne kadar haddim olmasa da. Erol Ağabey bence çok dürüst ve iyi bir yapımcıydı. Ben çok üzgünüm şu anda. Ben Erol Ağabey'le hiç çalışmadım. Bana dedi ki 'Sen kalitelisin, bu piyasada barınırsan mutsuz olursun' Ben bunu bana söylediği için müteşekkirim.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin videodaki hareketleri ve tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada izleyenler; "Yıldız Asya sarhoş" yorumları yapıldı.