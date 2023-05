Selami Şahin: Bana tuzak kurdular Kadınları ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin'den aylar sonra açıklama yaptı.

'Seninle Başım Dertte', 'Gitme Sana Muhtacım 've 'Bulamazsın' gibi onlarca unutulmaz aşk şarkısına imza atan Usta sanatçı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları ofise davet ettiği ileri sürülen görüntüler olay olmuştu.

Kadınlarla çıkan görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozan Selami Şahin, sonunda çıkan görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Bana tuzak kurdular"

Şahin. "Bana tuzak kurdular, böyle bir şey yok tabi. Allah büyüktür ona havale ediyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum, mahkemelik olduk. Beni çekemeyen insanlar olmuştur, onlar yapmıştır. Kamerayı falan her şeyi onlar hazırlamış. Ben sanatçıyım ve halkın sevgisiyle varım. Bana 'merhaba' dediklerinde havalara girmem ve konuşurum. Fotoğraf çektirmek istediklerinde de kabul ediyorum. Şimdi her şeyi iptal ettim. Fazla mütevazi olma öyle zannederler sonra. Onun için yeter artık. ben her şeyi halkın sevgisine ve kalbine bırakıyorum. Böyle bir şey yok. Ben herkesle konuşuyorum. Çok kırıldım o yüzden de artık pek ortalığa çıkmıyorum. Mütevazi olduğumda yaptıkları şeye bak" dedi.

"Kafede olmak istemedim"

Hayranlarını ofise davet ettiği iddiasını da kesin bir dille yalanlayan Şahin "Hayır, öyle bir şey yok. Hayranlarım bana 'bir kahve içelim' dediğinde ofise geçiyorum, dilerseniz gelin diyorum. Ofise çalışan 6-7 kişi var. Kafede olmak istemediğim için kahve teklifi edenlere gelin ben ikram edeyim derdim ama artık bitti. Şimdilik 3 kişi tespit edildi, onlarla davalığız" şeklinde konuştu.