Selçuk Ural: Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı konuşulmazdı

Selçuk Ural, Bergen’in hayatının film olmasını eleştirdi.

77 yaşındaki usta sanatçı Selçuk Ural, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ural, gişe rekoru kıran Bergen filmi hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"ONLARIN FİLMİ YAPILMADI"

Bergen'in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Selçuk Ural, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ural, "Bergen’in bir tane şarkısını sorsam söyleyebilir misiniz? Peki Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye’de şöhret skandal üstünü kurulmuş. Bir Barış Manço’nun Tanju Okan’ın filmi yapılmıyor. Bunlar yüzlerce şarkı üreten insanlar ama Bergen’in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bunlar..." ifadelerini kullandı.

"Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi." diyen Selçuk Ural, "Acıları seviyoruz. Bergen’in filmi yapıldı. Müslüm Gürses’in filmi yapıldı. Niye Barış Manço’nun, Tanju Okan’ın, Cem Karaca’nın daha nicelerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var.

"KÜLOTLA KOŞARSAM OLUR"

Ben şahsen 37 tane 45’lik, 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD’si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp, şurada külotla bir gün koşarsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, 'Uzaya gittim' dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın!" diye konuştu.