Selena Gomez'in annesinden kilo eleştirilerine yanıt

Şarkıcı Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey, son dönemde aldığı kilolar sebebiyle kendisine gelen eleştirilere daha fazla dayanamadı.

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey, son dönemde kilo almasına yönelik sosyal medyada yapılan alaylı eleştirilere yanıt verdi. Çift taraflı zatürreye yakalandığını anlatan 45 yaşındaki Teefey, olup, bitenleri hastanede çekilen fotoğraflarını yayınlayarak anlattı.

Aslında bu tür bir paylaşım yapmayı planlamadığını belirterek söze başlayan Mandy Teefey, bir dergi için kızıyla verdiği pozdan sonra kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine böyle bir paylaşım yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

"ÇİFT TARAFLI ZATÜRRE"

Konuyla ilgili açıklama yapan Teefey, "Üç buçuk hafta önce çift taraflı zatürre nedeniyle tedavi gördüğüm hastaneden çıktım. Bana sadece birkaç günlük ömrüm kaldığı söylenmişti" diye konuştu.

Mandy Teefey, doktorların çabası, aile ve dostlarının desteğiyle hayata döndüğünü ifade etti. Ardından gördüğü tedaviler nedeniyle çok kilo aldığını vurgulayan Teefet, artık sağlığına kavuştuğunu ve bunun da bir mucize olduğunu anlattı.