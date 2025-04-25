Selin Yağcıoğlu ile Allan Hakko ayrılığının perde arkası! İhanet iddiaları vardı

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Sosyal medyanın ünlü ettiği isimlerden Selin Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanıdığı Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu.

Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su dünyaya gelen ünlü isim, evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.

Ardından ünlü oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, bu ilişkiyi de sonlandırıp, Allan Hakko ile yaşamaya başlamıştı.

2 YI SÜRDÜ

2 yıldır iş insanı İş insanı Allan Hakko ile birlikte olan Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde büyük aşkın bittiğini duyurdu. Ünlü ismin ayrılık açıklamasının ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Aldatma iddialarına cevap veren Hakko, "İhanet söz konusu değil" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.