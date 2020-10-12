Serdar Ortaç: Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları, 200 yıl sonra onu takdir edecek

Serdar Ortaç: Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları, 200 yıl sonra onu takdir edecek

Şarkıcı Serdar Ortaç, yandaş olmadığını ancak bundan 200 yıl sonra bugün Erdoğan'ı eleştirenlerin torunlarının, Erdoğan'a hayranlık duyacağını ve onu takdir edeceğini söyledi.

Şarkıları ve aşk hayatı ile gündemden düşmeyen şarkıcı Serdar Ortaç, kendisi hakkında merak edilenlere cevap verdi...

Kendisine yöneltilen sorular arasında yandaşlık iddialarını da yanıtlayan Ortaç, yandaş olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin icraatlarını sevdiğini söyledi.

"YANDAŞ DEĞİLİM"

Mevcut hükümet ile ilgili fikirlerini belirten Sedar Ortaç, "Ben yandaş sanatçı değilim. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ama bu yandaşlık değil.

"200 SENE SONRA TAKDİR EDİLECEK"

Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları, 200 sene sonra onu sevecek ve takdir edecekler. Niye biliyor musunuz? Türkiye'ye bıraktığı eserlerden, ülkemize yaptığı yatırımlardan dolayı..." ifadelerini kullandı.





SAYGI BEKLİYOR

Sabah gazetesiden Tuba Kalçık'a konuşan Serdar Ortaç, herkesin görüşüne saygılı olduğunu belirtti.

Serdar Ortaç, babasının da CHP'li olduğunu ve her zaman saygı duyduğunu, insanlardan da aynı şekilde saygı beklediğini aktardı.