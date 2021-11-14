Serdar Ortaç ne kadar borcunun olduğunu açıkladı

Serdar Ortaç ne kadar borcunun olduğunu açıkladı

Uzun süredir maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç, 10 Milyon TL bankaya, eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600.000 bin TL nafaka borcunun olduğunu söyledi.

Bir mekanda sevenleriyle buluşan Serdar Ortaç, hayatına dair samimi itiraflarda bulundu.

Ortaç, geçmişteki kumar bağımlılığı hakkında, "Allah benim belamı versin’ zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ALLAH BELAMI VERSİN, ARTIK KUMAR OYNAMIYORUM"

Açıklamalarına devam eden Serdar Ortaç, "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" şeklinde konuştu.

TOPLAM BORCUNU AÇIKLADI

Uzun süredir maddi sıkıntılar yaşadığı bilinen ünlü sanatçı, çok borcunun olduğundan yakınarak, 10 Milyon TL bankaya, eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600.000 bin TL nafaka borcunun olduğunu söyledi.

"BU SAATTEN SONRA ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUM"

Serdar Ortaç, "Çocuk düşünür müsünüz sorusuna” ise, "Bu saatten sonra düşünmüyorum!’ Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak?" diye yanıt verdi.