Serel Yereli, oruç uyarısı yapan takipçisine sinirlendi

Instagram'daki cesur pozlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli yeni pozuna yapılan 'Oruç tutana saygı göster bari' diyen takipçisine cevap verdi.

Bodrum Masalı dizisiyle tanındıktan sonra oyunculuğu bırkan ve kendine başka bir kariyer yolu çizen Serel Yereli, Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla artık gündeme geliyor.

"Oruç tutana saygı duy"

Sosyal medyayı aktif kullanan Serel Yereli son olarak yemek yerken verdiği bir pozu paylaştı. Yereli'nin pozuna bir takipçisi "Oruç tutmuyorsun bari tutana saygı duy" diyerek tepki gösterdi.

"Ne yaptım bro"

Serel Yereli bu tepkiye "Hahahah ne yaptım bro zorla ağzınıza yemek mi soktum?" yanıtını verdi.