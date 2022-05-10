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    Seren Serengil: Yakarım çıranı Tohma

    'Cinsellik aklıma gelmedi' diyen Mustafa Rahman Tohma'nın, Seren Serengil'i aldattığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:15
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    Seren Serengil: Yakarım çıranı Tohma

    Geçtiğimiz günlerde tekrar ameliyat masasına yatan Seren Serengil, özel hayatında zor günler geçiriyor.

    Seren Serengil ile 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'nın, aşkına ihanet ettiği iddia edildi.

    "Dua et"

    Seren Serengil, sosyal medya hesabından "İçime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar! İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çığrından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar. Vallaha yakarım çıranı onu bil." paylaşımıyla gündem oldu.

    Seren çok güveniyordu

    Seren Serengil, sevgilisinin çok sadık olduğunu her fırsatta söylüyordu.

    Serengil'in çok güvendiği sevgilisi, daha önce hastalık sürecinde aklına hiç cinsellik gelmediğini söylemişti.

    Seren Serengil: Yakarım çıranı Tohma #1

    Seren Serengil: Yakarım çıranı Tohma #2


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