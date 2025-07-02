Serenay Sarıkaya tatilde! 33 yaşına özel bikinili pozlar verdi

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan ve en çok merak edilen isimlerinden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti.

Bugün iki isim de ilişkilerinin tam gaz devam ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sarıkaya, çıktığı tatilden fotoğrafları, takipçileriyle paylaşırken sevgilisi Mert Demir ile ayrıldığı yönündeki iddialarla ilgili görsel açıklama yaptı.

BİKİNİLİ POZLAR OLAY OLDU

Bikinili fotoğraflarının bazıları renkli, bazılarını siyah - beyaz olarak paylaşan Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile çıktıkları romantik tatillerinin yeri anlaşılmasın diye dikkat etti.

Siyah bikinisiyle birbirinden cesur pozlar veren ünlü oyuncuya sosyal medyadan yorum yağdı.