Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkisini özetledi: Çılgın bir aşkın pençesindeyiz

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkisi doludizgin devam eden ikiliden Serkay Tütüncü, aşkını haykırdı.

"AŞKIN PENÇESİNDEYİZ"

“Aşkın ömrü kaç yıl?” sorusuna sevgilisi Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık ile olan bir fotoğrafını paylaşıp, şu cevabı verdi: “Aşktan aşka değişir. Biz bu ikili olarak neredeyse iki yıldır çılgın bir aşkın pençesindeyiz mesela.”

Sevgililerin evlilik kararı aldığı ancak düğün tarihlerini belirlemedikleri öğrenildi.

"İLİŞKİMİZ CİDDİ"

Bastık, daha önce verdiği bir röportajda “Evlilik için 2026 yılında da acele etmiyoruz. Serkay’la çok sık görüşüyoruz, çok güzel ve ciddi bir ilişkimiz var, her şey yolunda.” demişti.