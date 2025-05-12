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Terör, Türkiye'nin gündeminden nihayet çıkıyor...

Yarım asra dayanan bu illetin bitmesi için tarihi bir dönemeç daha dönüldü.

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK, 5-7 Mayıs’ta topladığı 12. Kongresinin kararını açıklayarak kendini feshettiğini duyurdu.

İlanın ardından Türkiye'de özellikle de Diyarbakır'da, barış havaları esmeye başladı.

Diyarbakır’da vatandaşlar ve esnaf, süreci olumlu değerlendirdi.

"HEPİMİZ BU ÜLKENİN VATANDAŞLARIYIZ"

Vatandaşlardan Abdullah Emre Soygan, Türk ve Kürtlerin ezelden beridir kardeş olduğunu ifade ederek, “İyi karşılıyorum çünkü artık bu ülkede savaş olmasın. İnsanlar ölmesin, anneler ağlamasın. Kan dökülmeye gerek yok. Sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız.” diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR OLDU VE BİTTİ"

Vatandaşlardan Ramazan Karadağ ise geç kalınan bir karar olduğunu belirterek, “Çok şükür oldu ve bitti. Milletteki mutluluğu ve sevinci ortadadır. Geç kalınmış ama gereken bir şeydi. Hepimiz bu işten bezdik. Bu süreçte hepimizin beklentileri var. Yatırımlar da olacak. Önceden buraya millet gelmeye korkuyordu.” ifadelerini kullandı.

"ARTIK KİMSE ÖLMESİN"

Esnaf Şahin Elaltunkara, ‘Terörsüz Türkiye’nin 30 yıl önce olması gerektiğini belirterek, insanlara faydası olacağını söyledi.

Vatana ve millete hayırlı olması dileklerinde bulunan Elaltunkara, "Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin herkes güllük, gülistanlık yaşasın dışardan turist yerli turistler gelsin memleketimize burada herkes rahat etsin esnafımız kazansın." dedi.

"GELSİNLER BİZİ TANISINLAR"

Esnaf Nedim Aba, silahın bırakılmasında sonra daha çok turist geleceğini belirterek, "Allah’ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek. Sanayi bakımından da çok gelişiriz, turizm bakımdan geliştik inşallah biraz daha gelişiriz. Gelsinler bizi tanısınlar kulaktan kulağa anlattıkları gibi değiliz. Gelen zaten hayran kalıyor misafirperverliğimiz zaten en üst düzeyde, bizi tanıyan buraya gelmeyen pişman olmuyor." diye konuştu.

Abdullah Meşe ise, ölümlerin bitmesi ve huzur ortamının olmasını istediklerini dile getirerek, "Turistler zaten son zamanlarda çok fazla geliyordu artık daha rahat ve daha fazla gelecekler." ifadelerinde bulundu.