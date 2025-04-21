Sette kaza geçirmişti! Aras Bulut İynemli'nin son hali

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'Deha' dizisinde başrol olan Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz haftalarda dizinin aksiyon sahnesi çekilirken sette kaza geçirmiş ve ayak bileğini burkmuştu.

AMELİYAT OLDU

Ünlü oyuncuyu apar topar hastaneye kaldırmışlardı. Ameliyat olan İynemli'nin bir süre dinleneceği ve sete ara vereceği ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle senaryo da ona göre şekillenmişti.

Ameliyatlı haliyle setlere geri dönen ünlü isim, son olarak kontrol için hastaneye gitti. Aras Bulut, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

İynemli ameliyat sonrasında; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." demişti.