Sevgilisi kendisinden 25 yaş küçük! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu aşk tatili yapıyor

Ekranların sevilen programı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

Çapkınlıklarıyla bilinen Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı.

Boşanmanın ardından Somer Şef, genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile yeni bir aşka yelken açmış daha sonra da Ayşe Özyılmazel ile bir birliktelik yaşamıştı. Ancak mutluluğu kısa sürmüştü.

KÜÇÜK SEVGİLİYLE TATİL

Aşk hayatında hız kesmeyen ünlü şef, şimdi ise kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile aşk yaşıyor.

Genç sevgilisiyle tatile çıkan ünlü şef tatil kareleriyle sosyal medyanın dilin düştü. Daha önce ayak paylaşımı olay olan ikilinin bu defa havuz pozu dikkat çekti.