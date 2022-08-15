Sevgilisi Şeyma Subaşı'nı hediyeye boğdu

Şeyma Subaşı ile barışan Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı.

Şeyma Subaşı evlenme arifesinde ayrıldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı.

Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sürekli fotoğraflar yayınlıyor.

Şeyma mutlu

Mutluluktan ayakları yere değmeyen Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ise kesinin ağzını açtı. Meedo'nun günlüğü 20 bin dolara kiraladığı lüks yatla Bodrum ve Marmaris'te keyif yapan Şeyma Subaşı'na sevgilisinden hediye yağıyor.

Hediye yağdırdı

İddialara göre; Şeyma Subaşı'na 1 milyon 800 bin TL'lik bir saat alan Mohammed Alsaloussi bununla da kalmadı. Subaşı ile barıştığı için çok mutlu olan Meedo sevgilisine bir de 1 milyon 200 bin TL değerinde kolye hediye etti.