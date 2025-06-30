Sevgilisinden yeni ayrılan Yasemin Kay Allen, cesur pozlar verdi

Aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşıyordu.

NAZARDAN KORKARDI

Ünlü isim, ayrılık haberi için ‘nazar’ yorumunda bulunup “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek konuşmaktan kaçınmıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerinde çift, yeniden bir araya gelmişti.

AYRILIK YAKASINI BIRAKMIYOR

35 yaşındaki oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Erdal Kaya ile birlikte paylaşım yapmıştı. Ancak bu barışma süreci de uzun sürmedi. Allen ve Kaya'nın yeniden ayrıldığı ortaya çıktı.

Yasemin Kay ise ayrılık sonrası cesur pozlarıyla dikkat çekti.