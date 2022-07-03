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    Şevval Şahin'in yeni aşkı

    Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, işletmeci Murat Kazancıoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 16:49
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    Şevval Şahin'in yeni aşkı

    Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

    Hakan Sabancı ve Yiğit Marcus Aral krizinin ardından bekarlığın tadını çıkaran Şahin, şimdilerde tatilde.

    Fiziğini gözler önüne seren kareleriyle Instagram'a damgasını vurmayı başaran 22 yaşındaki Şahin, kameralara yeni aşkıyla yansıdı.

    Şevval'in yaz aşkı

    Bodrum'da görüntülenen Şevval Şahin, gönlünü işletmeci Murat Kazancıoğlu'na kaptırdı.

    Çiçeği burnunda çift, gece boyunca samimi anlar yaşadı. Ünlü modelin yeni aşkına "Marcus'a dikkat et", "Boğaz suyu serindir", "Boğaza atılacak yeni isim belli oldu" yorumları geldi.

    Murat Kazancıoğlu, oyuncu Burcu Özberk ile birlikteliği ile magazin gündemine gelmişti.

    Şevval Şahin in yeni aşkı #1

    Şevval Şahin in yeni aşkı #2

    Şevval Şahin in yeni aşkı #3


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