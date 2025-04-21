Haber Merkezi

'Kuzeyin Oğlu' lakaplı şarkıcı Volkan Konak'ın sahnede ani ölümü, tüm Türkiye'yi üzdü.

Konak, KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşmış kalp krizi geçirince hayatını kaybetmişti. 58 yaşında hayatın kaybeden cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

ŞEVVAL AYNI SAHNEDE

Şevval Sam, 31 Mart’ta Volkan Konak’ın hayatını kaybettiği sahnesinde önceki akşam konser verdi.

"ZOR BİR AKŞAM"

Aynı sahnede olduğu için duygusallaşan Sam, "Bugün benim için çok zor bir gün. Volkan’ın veda ettiği sahnede şarkı söylemek, mesleki hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri. Ama şarkılarımızı onun için söyleyeceğiz." diye konuştu.