Şevval Sam gençlik sırrını verdi: Yaş sorunum yok

52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, YouTube’da yayınlanan ‘Paşa Paşa Muhabbetler’e konuk oldu.

Formda vücudu ve güzelliğiyle sık sık gündem olan ünlü isim, programda genç kalmasının sırrını açıkladı.

"YAŞIM ÇOK"

Sam, “Yaşlanıyorum ve yaşlanmayı şu açıdan seviyorum: Bir kere hala hayattayım. Ben yaşam heyecanı yüksek biriyim. Birden fazla yaşım var; bu yüzden yaş sorunum yok. ‘Kaç yaşındasın?’ diye sorduklarında diyebilirim ki oyun yaşım 15, hayal yaşım 10, enerjim 15, üretim yaşım 25.

"BEDENE KIYMET VERİYORUM"

Bir sürü yaşım olduğu için 52 yıldır da bu gezegendeyim. Ben bedene kıymet veren biriyim. Bu beden içinde öğreniyorum her şeyi. Yaşam enerjisi yüksek olunca stresle, kaygıyla eskitmiyorsun bedenini.” diye konuştu.