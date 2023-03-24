Şeyma Subaşı, ücretli abonelik sayesinde 12 milyon TL kazandı Instagram'ın yeni özelliği olan ücretli takip etme özelliğini hemen kullanmaya başlayan Şeyma Subaşı, kazancıyla gündem oldu.

Haber Merkezi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen fenomen Şeyma Subaşı, her fırsatı paraya çevirmeyi iyi bilen ünlü isimlerden.

Türkiye’den ilk katılan isim

Dünyada birçok yıldızın ve influencer’ın “ücretli abonelik” karşılığında Instagram’da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye’den ilk katılan isim Şeyma Subaşı oldu.

Hiçbir şey yapmadan 12 milyon TL kazandı

Kendisi için ücret ödeyip abone olan takipçileri sayesinde 12 milyon TL kazanan Şeyma Subaşı, Kanal D Ana Haber’e konuya dair açıklama yaptı.

Çok mutlu olduğu gözlerinden okunan Şeyma Subaşı açıklamasında şunları söyledi:

"Benden nefret ediyorlar ama izliyorlar"

"Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum insanlarla. Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum. Benden nefret ediyorlar ama merak edip izliyorlar.

Instagram hesabından Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 66.99 TL.

Düğün yakın

Düğün için hazırlıkların devam ettiğini de söyleyen Subaşı, 5-6 Mayıs'ta evleneceğini ve düğüne 250 kişinin katılacağını söyledi.