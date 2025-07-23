Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan tarz! Büstiyer giyip başörtü taktı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla ünlenen ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, her yaptığıyla olay yaratıyor.

Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Subaşı, şimdi de plaj stiliyle konuşuldu.

BAŞÖRTÜSÜ TAKTI

Beyaz kısa tayt ve büstiyer giyip başörtüsü takan Şeyma Subaşı'nın ilginç tarzı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı'nın stili kimi takipçileri tarafından beğenilse de bazı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.