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    Şeyma Subaşı'nın 35 bin TL'lik elbisesi

    Marka takıntısı olan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın elbisesinin fiyatı gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 12:53
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    Şeyma Subaşı'nın 35 bin TL'lik elbisesi

    Instagram hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde neon elbisesiyle poz vermişti.

    Şeyma Subaşı şu sıralar Bodrum'da keyif yapıyor. Tatilinden paylaşımlar yapan ünlü fenomen giydiği elbisenin fiyatıyla dudak uçuklattı.

    35 bin TL

    Mısırlı sevgilisine geri dönen Subaşı'nın giydiği mini elbisesinin fiyatının tam 35 bin TL olduğu öğrenildi.

     

    Şeyma Subaşı nın 35 bin TL lik elbisesi #1

    Şeyma Subaşı nın 35 bin TL lik elbisesi #2

    Şeyma Subaşı nın 35 bin TL lik elbisesi #3

    Şeyma Subaşı nın 35 bin TL lik elbisesi #4


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