Şeyma Subaşı'nın balayı pozları Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Meedo ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, balayı tatiline devam ediyor.

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Acun Ilıcalı’nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle evlendi. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin düğününün yankıları ise devam ediyor. Üç gün üst üste düğün yapan Subaşı ve Meedo balayına çıktı.

Japonya'ya gittiler

Şeyma Subaşı, balayı tatilinden görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Fas'ın Marakeş şehrinde evlenen Şeyma Subaşı, özel bir uçak ile gittiği balayı tatilinde Japonya'nın tadını çıkarıyor.

"Balayı"

Şeyma Subaşı, 2.9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından, "Balayı" notuyla fotoğraflarını paylaşıyor.

Subaşı başka bir paylaşımına, "Sen başka bir seviyesin! Ne kadar temiz, ne kadar huzurlu, ne kadar güzel, ne kadar eşsiz bir (çok ve daha fazla) ülke ve insanlar" notunu düştü.