Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile evlendiği iddia edildi

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Sibel Can ile ilgili ortaya ilginç bir iddia atıldı.

Sibel Can'ın Emir Sarıgül ile sessiz sedası evlendiği yönündeki haberler, magazin dünyasını karıştırdı.

Can ile Sarıgül'ün evlendiği yönündeki söylentinin yalan olduğu ortaya çıktı.

EVLİLİK DEĞİL SAHNE HAZIRLIĞI

Sibel Can, evlendiğine ilişkin söylentilerin yayıldığı saatlerde, konseri için sahneye çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

HAYRANLARINDAN "SAHNEDE" PAYLAŞIMI

Hem basın danışmanı hem de hayranları tarafından X üzerinden yapılan paylaşımlarda, Sibel Can'ın sahnede olduğu kanıtlanmış oldu.

Sibel Can ve Emir Sarıgül arasında daha önce yine birçok haber çıkmış, bunlardan en dikkat çekeni ise "aldatma" olmuştu.