Sıla, evi terk etti

Eşi Hazer Amani'den boşanma kararı alan Sıla, beraber yaşadıkları evi boşalttı.

Ocak ayında sürpriz bir şekilde evlenen ve bir süredir boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

BOŞANIYORLAR

Büyük bir aşkla evlendiklerini söyleyen ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. İddiaya göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti. Çift kesin olarak boşanacak.

MADDİ SIKINTILAR AŞKI BİTİRDİ

İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre, Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan, çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi.