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Sıla Türkoğlu imaj değişikliğini takipçilerine duyurdu

Sıla Türkoğlu imaj değişikliğini takipçilerine duyurdu Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteri ile dikkatleri üzerine çekene Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine adından söz ettirdi.