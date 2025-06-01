Sıla Türkoğlu imaj değişikliğini takipçilerine duyurdu

Haber Merkezi
Ekranların çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor.
Ünlü oyuncunun uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız'la aşk yaşadığı biliniyor.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANANLARDAN
Daha önce birçok dizide rol alan ve üç sezondur Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Yıldız isim yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"SÜRPRİZ SON"
Kakül kestiren ünlü oyuncunun son hali büyük beğeni topladı.
Sıla Türkoğlu, paylaşımına; "Son günlerde ben (sürpriz son)" notunu düştü.
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