Şilan Makal: Anne olmaya hazırlanıyorum

4 aylık hamile olan Şilan Makal, bebek sorusuna yanıt verdi.

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile evli olan oyuncu Şilan Makal, bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

4 AYLIK OLDU

Önceki haftalarda hamile olduğunu sevenleriyle paylaşan oyuncu, şu sıralar hamileliğinin 4'üncü ayını yaşadığını söyledi.

Sorunsuz ve sağlıklı bir süreç geçirdiğini söyleyen Makal, anne olmaya hazırlandığı için uzun bir süre ekranlarda olmayacağını da sözlerine ekledi.