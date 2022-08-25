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    Sıla'nın babası provayı bastı

    Sıla Gençoğlu, Covid-19 nedeniyle mola verdiği Ege turuna Didim konseriyle devam etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 07:35
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    Sıla'nın babası provayı bastı

    Ünlü sanatçı; Bodrum, Çeşme, Marmaris, Altınoluk gibi yerlerde verdiği açık hava konserlerinin ardından planlanan Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserlerini iki hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kalmıştı.

    Bodrum’daki evinde istirahat ederek sağlığına kavuşan ve tekrar sahnelere dönen Sıla'ya, Didim’de babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yaptı.

    "Akşam fırtına var"

    Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazdı.

    Sıla nın babası provayı bastı #1

    Sıla nın babası provayı bastı #2

    Sıla nın babası provayı bastı #3


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