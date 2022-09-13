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    Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti

    Şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla buluştu. Ünlü popçu, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz doldurdu. Sağın'ı, Gülşen'e benzetenler de oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:22
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    Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti

    Koronavirüsün tehdit olmaktan çıktığı bu yaz, sahnelerin adeta tozu attırıldı.

    Birbirinden ünlü isimler, hem coştu hem de coşturdu.

    Eğlencenin doruğa çıktığı konserler düzenlendi, müzik ziyafetine tam anlamıyla doyuldu.

    Simge’nin derin yırtmacı dikkat çekti

    Bir de görsel şölen vardı.

    Özellikle kadın şarkıcıların sahne aldıkları mekanlarda giydikleri birbirinden iddialı kostümler çok konuşuldu.

    41 yaşındaki Simge Sağın da giyimi kuşamıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

    Simge Sağın ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti #1

    Sosyal medyayı salladı

    Sarıyer'deki bir mekanda konser veren ve hayranları için sevilen şarkılarını seslendiren popçu, derin yırtmaçlı bir elbise giydi.

    Konserinden kareleri Instagram hesabından paylaşan Sağın, binlerce beğeni aldı.

    Simge Sağın ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti #2

    Gülşen’e benzetildi

    Şarkıcının kostümünü abartılı bulan da oldu.

    Bazı takipçileri, bu cesur kıyafetin “Gülşen”i çağrıştırdığını yazdı.

    Hatta bir kullanıcı, “Yeni bir Gülşen doğuyor” şeklinde yorum yaptı.

    Simge Sağın ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti #3

    Simge Sağın ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti #4

    Simge Sağın ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti #5

    Simge Sağın ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti #6

    Simge Sağın ın cesur sahne kıyafeti dikkat çekti #7


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